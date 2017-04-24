"Пескара" проиграла "Роме" и лишилась шансов остаться в серии А

"Рома" в матче 33-го тура чемпионата Италии в гостях разгромила "Пескару" со счетом 4:1. Дубль оформил Мохамед Салах.

"Рома" занимает второе место в турнирной таблице. "Пескара" идет на последней строчке и после сегодняшней встречи не имеет даже теоретических шансов на сохранение прописки в высшем дивизионе.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Пескара" – "Рома" – 1:4 (0:2)

Голы: Стротман, 44 (0:1). Наингголан, 45 (0:2). Салах, 48 (0:3). Салах, 60 (0:4). Бенали, 83 (1:4).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Кода (Форнасьер, 80), Бираги, Дзампано, Мунтари (Бруно, 46), Мемушай, Бенали, Кулибали (Верре, 67), Баэбек, Капрари.

"Рома": Щенсны, Фасио, Манолас, Рюдигер, Эмерсон (Жуан Жезус, 80), Стротман, Наингголан, Паредес (Перотти, 82), Джеко (Гренье, 71), Эль-Шаарави, Салах.

Предупреждения: Бираги, 37. Мунтари, 40.

Судья: Иррати.

24 апреля. Пескара. Стадион Adriatico.