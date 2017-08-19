Перишич согласовал новый контракт с "Интером"

Вингер "Интера" Иван Перишич в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом. Как утверждает Premium Sport, стороны уже согласовали все детали сделки. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года, а зарплата игрока вырастет с 3 до 5,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 28-летний хорват может перейти в "Манчестер Юнайтед", который готов платить ему 7 миллионов евро за сезон. Однако английский клуб не смог договориться о сумме трансфера, так как миланцы хотели получить 50 миллионов евро.

Напомним, что Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, и за это время он в 112 матчах забил 26 голов и сделал 22 голевые передачи.