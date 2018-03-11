Перфоманс фанатов "Интера", посвященный 110-летию клуба. Фото

Болельщики "Интера" перед началом матча 28-го тура чемпионата Италии против "Наполи" организовали перфоманс, посвященный 110-летию клуба. Команда из Милана была основана 9 марта 1908 года.

На верхнем ярусе северной трибуны стадиона "Сан-Сиро" поклонники "нерадзурри" представили композицию, на которой были изображены год основания и текущий год, слова "сто и десять", а также эмблема клуба.

В этом розыгрыше чемпионата Италии "Интер" провел 26 матчей, набрав 51 очко. На данный момент команда располагается на 5-й позиции. "Наполи", в свою очередь, занимает вторую строчку (69 очков после 27 игр).

Публикация от Inter (@inter) Мар 11, 2018 в 1:03 PDT

Трансляция матча "Интер" - "Наполи"