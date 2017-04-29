Пауло Дибала: "Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся стать символом "Ювентуса", каким был Дель Пьеро"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала выразил восхищение карьерой бывшего форварда туринцев и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро. Аргентинец подчеркнул, что хочет повторить путь итальянца.

– Дель Пьеро – это пример, – приводит Tmw слова Дибала. – Идти по его стопам будет непросто. Я хочу делать на поле и за его пределами то же, что и он. Было бы здорово познакомиться с ним лично. Он великий. 10-й номер? Если меня попросит руководство, то я его возьму. Но сам этот шаг делать не будут из уважения. Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся стать символом "Ювентуса", каким был Дель Пьеро.