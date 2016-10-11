Паоло Мальдини отказал "Милану"

Бывший капитан "Милана" Паоло Мальдини отказался от предложения занять пост технического директора клуба, которое поступило ему на прошлой неделе. По словам экс-защитника, для него "Милан" слишком дорог, чтобы принимать необдуманные решения.

- "Милан" всегда был в моем сердце, - приводит Football Italia слова Мальдини. - Моя жизнь и жизнь моего отца всегда были связаны с клубом. Такое положение обязывает меня относиться с осторожностью к каждому решению. Конечно, было бы легче всего согласиться на предложение и окунуться с головой в работу без учета последствий. Но я не могу так поступить.

Хочу уточнить для прессы, которая распространила информацию о том, что я выдвигал какие-то финансовые требования, - деньги никогда не были приоритетом для меня. Также я никогда не просил полномочия Адриано Галлиани, а просто хотел встретиться с инвесторами на несколько минут, чтобы услышать, чего они хотят от меня. Надеюсь, я прояснил ситуацию.