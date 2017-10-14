Паоло Мальдини: "Надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии"

Легенда "Милана" Паоло Мальдини считает, что клубу еще нужно время для того, чтобы стать командой. По его словам, в миланском дерби преимущество на стороне "Интера".

- Летом "Милан" приобрел 11 игроков, но для создания настоящей команды потребуется время, - цитирует Football Italia Мальдини. - "Интер" добивается положительных результатов, но не показывает качественный футбол. Но "Милан" и этого не делает. Хотя результат есть в матчах с маленькими клубами. С психологической точки зрения преимущество у "Интера". Поражение не выбьет "Милан" из гонки за место в Лиге чемпионов, но отрыв увеличится.

"Наполи" показывает качественный футбол, поэтому клуб может бороться за скудетто. Я надеюсь, что "Наполи" выиграет чемпионат Италии. Они показывают очень зрелищный футбол.