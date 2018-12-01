"Палермо" продан английской компании

Итальянский бизнесмен Маурицио Дзампарини объявил, что продал "Палермо". Клуб выступающий в серии В, был продан лондонской компании за символические десять евро.

– Думая о будущем клуба и болельщиках "Палермо", я подписал это соглашение с комом в горле, – прокомментировал сделку Дзампарини. – Моей целью было найти тех, кто сможет вложить большие деньги в клуб, сделать инвестиции, которые я больше не мог поддерживать. Клуб продан за символическую цену, также компания обещала выплатить долг "Палермо" в размере 22,8 миллиона евро.