Никола Максимович: "Благодарен Каррере, это было замечательное время"

Защитник "Наполи" Никола Максимович вспомнил о своем выступлении в составе "Спартака", когда клуб возглавлял Массимо Каррера. 27-летний сербский футболист признался, что получил хороший опыт, выступая в чемпионате России.

– Выступления за "Спартак"? Я благодарю Карреру за то, что пригласил меня в команду, это было замечательное время, – приводит слова Максимовича Footbal Italia. – Несмотря на короткий сезон, я приобрел ценный опыт. Чемпионат России представляет собой серьезный турнир. У меня все шло хорошо в "Спартаке" на личном уровне, но команде не удалось попасть в групповой турнир Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона, что огорчает.

Максимович выступал за "Спартак" в прошлом сезоне на правах аренды. Футболист провел за московский клуб 11 матче и не отметился результативными действиями.

Красно-белые завершили сезон-2017/2018 в чемпионате России на третьем месте и не смогли обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.