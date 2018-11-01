Невероятный гол Романьоли принес "Милану" победу над "Дженоа"

"Милан" обыграл "Дженоа" в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии. Автором победного гола стал Алессио Романьоли, который также отметился автоголом.
Чемпионат Италии
Серия А
1-й тур
"Милан" - "Дженоа" - 2:1 (1:0)
Голы: Сусо, 4 (1:0). Романьоли, 57 - в свои ворота (1:1). Романьоли, 90+1 (2:1).
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Лаксальт (Абате, 63), Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 83), Кутроне.
"Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Гюнтер, Бираски, Лазович, Ромулу (Мигел Велозу, 67), Бесса, Маццителли (Омеонга, 78), Пентек (Пандев, 85), Куаме.
Предупреждения: Кришито, 43. Кессье, 50. Мигел Велозу, 80. Родригес, 83.
Судья: Паскуа.
31 октября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".
WATCH: ROMAGNOLI WITH AN INCREDIBLE GOAL! #MilanGenoa 2-1. pic.twitter.com/t2VqXjb7Xf– SempreMilan (@SempreMilanCom) 31 октября 2018 г.