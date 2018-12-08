"Наполи" разгромил "Фрозиноне" благодаря дублю Милика

"Наполи" с разгромным счетом победил "Фрозиноне" в матче 15-го тура чемпионата Италии (4:0). Дублем отметился нападающий Аркадиуш Милик.

"Наполи" набрал 35 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Фрозиноне" с 8 баллами располагается на предпоследней строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Наполи" - "Фрозиноне" - 4:0 (2:0)

Голы: Зелиньски, 7 (1:0). Унас, 40 (2:0). Милик, 68 (3:0). Милик, 84 (4:0).

"Наполи": Мерет, Гулям, Кулибали, Хюсай, Луперто, Хамшик (Диавара, 80), Аллан, Зелиньски, Инсинье (Рог, 75), Милик, Унас (Юнес, 73).

"Фрозиноне": Спортьелло, Арьяудо, Капуано, Дзампано (Гильоне, 71), Гольданига, Майелло (Соддимо, 76), Чибса, Бегетто, Кассата, Кэмпбелл, Пинамонти (Чано, 60).

Предупреждения: Зелиньски, 33. Кассата, 64. Кэмпбелл, 90.

Судья: Манганьелло.

08 декабря. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

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