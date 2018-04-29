"Наполи" проиграл "Фиорентине", трижды пропустив от сына Симеоне. Отставание от "Ювентуса" – 4 очка

"Наполи" на выезде крупно проиграл "Фиорентине" (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Гости с 6-й минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник неаполитанцев Калиду Кулибали. Хет-трик в составе хозяев забил Джованни Симеоне.
После этой игры отставание "Наполи" от занимающего первое место в турнирной таблице серии А "Ювентуса" увеличилось до четырех очков. До завершения турнира обеим командам предстоит провести по три игры.
Чемпионат Италии
Серия A
35-й тур
"Фиорентина" - "Наполи" - 3:0 (1:0)
Голы: Симеоне, 34 (1:0). Симеоне, 62 (2:0). Симеоне, 90+3 (3:0).
"Фиорентина": Спортьелло, Бираги, Пеццела, Лаурини (Бруну Гашпар, 62), Миленкович, Бадель (Кристофоро, 84), Сапонара (Эйсерик, 74), Бенасси, Верету, Кьеза, Симеоне.
"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Зелиньски, 58), Аллан, Жоржинью (Тонелли, 10), Кальехон, Мертенс (Милик, 58), Инсинье.
Предупреждения: Лаурини, 24. Альбиоль, 33. Кальехон, 37. Бадель, 53. Милик, 60. Инсинье, 76. Эйсерик, 78. Мариу Руй, 79.
Удаление: Кулибали, 6.
Судья: Маццолени.
29 апреля. Флоренция. Стадион "Артемио Франки".
shpasic
хорошее судейство в Италии - у соперников и конкурентов Ювентуса удаляют игроков, чтобы полегче было скудетто отстоять)
22:36
HAZELSAMARA
Стоило "Наполи" подойти к "Ювентусу" на дистанцию одного очка, как тут же в следующем туре "Ювентус" играет с 15-й минуты с большинстве, а "Наполи" с 6-й минуты в меньшинстве. Совпадение?
21:41
Player124
Эх Наполи-Наполи...этим неудачникам проиграть.... Лучше бы Ювентусу нагадили, так нет, отлетают от него каждый раз как от стенки.
21:18
егоровпидарас
Ну и славненько! Было бы как противно, если чемпионом Италии стала команда с одним итальянцем в стартовом составе.
21:18