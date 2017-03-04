"Наполи" одолел "Рому" в Риме

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Рома" на своем поле уступила "Наполи" – 1:2. Дублем у неаполитанцев отметился Дрис Мертенс. У римлян отличился Кевин Стротман. Этот успех позволил неаполитанцам сократить отставание от идущих вторыми "волков" до двух очков.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Рома" – "Наполи" – 1:2 (0:1)

Голы: Мертенс, 26 (0:1). Мертенс, 50 (0:2). Стротман, 89 (1:2).

"Рома": Щенсны, Фасио (Бруну Перес, 52), Манолас, Жуан Жезус, Рюдигер, Де Росси (Паредес, 79), Стротман, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 52), Перотти.

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Гулям, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Милик, 79), Жоржинью (Диавара, 66), Рог, Кальехон, Мертенс (Зелиньски, 74), Инсинье.

Предупреждения: Рог, 17. Манолас, 45. Де Росси, 65. Гулям, 83. Перотти, 90+4.

Судья: Банти.

4 марта. Рим. Стадион "Олимпико".