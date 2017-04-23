"Наполи" не смог обыграть "Сассуоло"

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде сыграл вничью с "Сассуоло" – 2:2. Таким образом, неаполитанцы упустили возможность хотя бы временно опередить "Рому" и выйти на второе место в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Сассуоло" – "Наполи" – 2:2 (0:0)

Голы: Мертенс, 52 (0:1). Берарди, 59 (1:1). Маццителли, 80 (2:1). Милик, 84 (2:2).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Ачерби, Делль`Орко, Лирола, Данкан, Пеллегрини (Маццителли, 46), Сенси, Дефрель (Матри, 46), Рагуза, Берарди (Риччи, 80).

"Наполи": Пепе Рейна, Альбиоль, Стринич (Гулям, 85), Кулибали, Хюсай, Хамшик, Аллан (Зелиньски, 70), Жоржинью (Милик, 81), Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Предупреждения: Маццителли, 64. Сенси, 77. Стринич, 80. Данкан, 88.

Судья: Дамато (Италия).