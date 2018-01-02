Наингголан принес извинения за видео с новогодней вечеринки

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан в Инстаграме извинился перед болельщиками за видео с новогодней вечеринки. Бельгиец в социальной сети провел прямой эфир, во время которого он курил сигарету, пил алкогольные напитки а также нецензурно выражался.

Ожидается, что римский клуб оштрафует хавбека за этот инцидент.

- Я люблю веселиться с друзьями и отмечать Новый год, но в этот раз я зашел слишком далеко, - написал Наингголан. - Приношу извинения за это. Безусловно, я не хотел стать отрицательным примером для кого-либо. Извиняюсь за свои слова и поведение.

Отметим, ранее полузащитник "Ромы" не скрывал, что курит. Он говорил, что не стыдится этой привычки.