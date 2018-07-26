"МЮ" по пенальти обыграл "Милан"

"Манчестер Юнайтед" по пенальти обыграл "Милан" на предсезонном турнире International Champions Cup. Основное время завершилось вничью - 1:1.

На 12-й минуте "МЮ" вывел вперед Алексис Санчес. Через три минуты Сусо восстановил равновесие. В серии пенальти точнее оказался английский клуб – 9:8.

International Champions Cup

"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 1:1. По пенальти – 8:9

Голы: Санчес, 12 (0:1). Сусо, 15 (1:1).

Серия пенальти: Перейра - 0:1. Хакан Чалханоглу - 1:1. Эррера - 1:2. Борини - 1:2 (вратарь). Санчес - 1:3. Кессье - 2:3. Мактоминэй - 2:3 (вратарь). Сусо - 2:3 (вратарь). Жоэл Перейра - 2:3 (вратарь). Рейна - 3:3. Байи - 3:3 (вратарь). Романьоли - 3:3 (вратарь). Смоллинг - 3:4. Калабрия - 4:4. Туанзебе - 4:5. Калинич - 5:5. Фосу-Менса - 5:6. Музаккьо - 6:6. Хэмилтон - 6:6 (вратарь). Маури - 6:6 (вратарь). Дармиан - 6:7. Антонелли - 7:7. Перейра - 7:8. Хакан Чалханоглу - 8:8. Эррера - 8:9. Кессье - 8:9 (вратарь).

"Милан": Доннарумма (Рейна, 61), Абате (Антонелли, 61), Бонуччи (Романьоли, 46), Музаккьо, Калабрия, Бертолаччи (Борини, 46), Локателли (Маури, 60), Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу, Кутроне (Калинич, 75).

"Манчестер Юнайтед": Грант (Жоэл Перейра, 46), Дармиан, Смоллинг, Шоу (Фосу-Менса, 74), Байи, Туанзебе, Мата (Хэмилтон, 89), Эррера, Перейра, Мактоминэй, Санчес.

Предупреждение: Эррера, 90+1.

Судья: Толедо (США).

26 июля. Пасадена (США). Стадион "Rose Bowl Stadium".