"Мы идем на стадион, чтобы оскорблять чужую команду, но не поддерживать свою". Ди Франческо - о болельщиках в Италии

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо заявил, что итальянские болельщики зачастую ходят на стадион для того, чтобы оскорблять фанатов и игроков соперника, а не поддерживать свою команду. В матче 18-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Наполи" (1:0) оскорблениям на расовой почве подвергся защитник неаполитанцев Калиду Кулибали.

- Я полностью согласен с Анчелотти: в таких ситуациях можно уводить команду с поля, - приводит слова Ди Франческо Football Italia. - Если государство не может справиться с проблемой расизма, то ответ на нее должны давать мы.

К сожалению, болельщики идут на стадион скорее для того, чтобы оскорбить соперника, а не поддержать свою команду. Даже фанаты "Ромы" нацелены на оскорбления, а не на празднование. Мы должны быть более жесткими, чтобы не допускать определенного рода сканирований.

"Рома" занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков после 18 туров.

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