Монтеллу в "Милане" может сменить Хиддинк

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может покинуть клуб в ближайшее время. Его может сменить бывший наставник сборной России Гус Хиддинк, информирует Football Italia.

Ранее сообщалось о том, что Монтелле поставили ультиматум. Команда должна набрать шесть очков в ближайших двух турах – с "Дженоа" и "Кьево".