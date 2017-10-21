Монтеллу в "Милане" может сменить Хиддинк

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может покинуть клуб в ближайшее время. Его может сменить бывший наставник сборной России Гус Хиддинк, информирует Football Italia.
Ранее сообщалось о том, что Монтелле поставили ультиматум. Команда должна набрать шесть очков в ближайших двух турах – с "Дженоа" и "Кьево".
В чемпионате Италии команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 8 матчах. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 12 очков. В шести последних играх "Милан" потерпел 4 поражения, одержав 2 победы. В Лиге Европы "россонери" занимают первое место в группе, набрав в трех турах 7 очков. У занимающего второе место АЕК 5 баллов.