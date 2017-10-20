Монтелла встретился с руководством "Милана" после ничьей с АЕК

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла встретился с руководством клуба после матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы против АЕК (0:0), сообщает Premium Sport. По информации источника, наставник "россонери" обсудил ситуацию в клубе со спортивным и генеральным директорами Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Отмечается, что эта встреча с руководством "Милана" стала для Монтеллы третьей за последнее время.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что тренер может быть отправлен в отставку, а на его место будет назначен наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, работавший с командой из Милана с 2010 по 2014 год.

В чемпионате Италии команда занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 8 матчах. Отставание от идущего первым "Наполи" составляет 12 очков. В шести последних играх "Милан" потерпел 4 поражения, одержав 2 победы. В Лиге Европы "россонери" занимают первое место в группе, набрав в трех турах 7 очков. У занимающего второе место АЕК 5 баллов.