Милинкович-Савич решил остаться в "Лацио"

Полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич после медосмотра заверил болельщиков, что не уйдет из римского клуба. Летом в прессе появлялись сообщения об интересе к 23-летнему сербу со стороны "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала".

– Останусь ли я в "Лацио"? Да. Видите, я же здесь, – цитирует Football Italia Минилновича-Савича.

Напомним, хавбек выступает за римлян с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.