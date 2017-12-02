"Милан" рассмотрит предложения по продаже Чалханоглу в январе?

Руководство "Милана" может выставить на трансфер полузащитника Хакана Чалханоглу, который пополнил состав "россонери" перед началом сезона-2017/18, сообщает Corriere dello Sport. По информации источника, на хавбека претендуют "Галатасарай" и "Фенербахче".

Утверждается, что итальянский клуб прописал в контракте игрока сумму отступных в размере 24 миллионов евро. Несмотря на это, "россонери" могут снизить цену на игрока, чтобы улучшить финансовое положение.

Напомним, "Милан" купил 23-летнего игрока у "Байера" за 22 миллиона евро. В этом сезоне он провел за свою новую команду 19 матчей, забив 2 мяча и отдав 6 результативных передач. По данным источника, несмотря на такую статистику, в клубе недовольны игрой Чалханоглу.