17:35 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" подтвердил подписание Пашалича

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"Милан" подтвердил переговоры с полузащитником "Челси" Марио Пашаличем. Главный тренер "россонери" Винченцо Монтелла на пресс-конференции объявил об аренде 21-летнего хорвата. В прошлом сезоне футболист сыграл за "Монако" на правах аренды в 16 матчах и забил 1 гол в чемпионате Франции.

- Пашалич проходит медицинское обследование в "Милане", - цитирует пресс-служба клуба Монтеллу. - Он качественный игрок, с большим менталитетом. В течение многих лет его признают одним из самых талантливых игроков в Европе.

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