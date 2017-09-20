"Милан" обыграл СПАЛ, "Ювентус" - "Фиорентину"

"Милан" на своем поле обыграл СПАЛ со счетом 2:0. Оба гола были забиты с пенальти: первый 11-метровый реализовал Рикардо Родригес, а второй - Франк Кессье. "Ювентус" выиграл у "Фиорентины" со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича.

"Аталанта" забила пять голов в ворота "Кротоне", дублем отметился Алехандро Гомес. "Верона" и "Сампдория" сыграли вничью - 0:0.

Чемпионат Италии

Серия А

5-й тур

"Милан" - СПАЛ - 2:0

"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Манджукич, 52.

"Ювентус": Щенсны, Барцальи, Ругани, Матюиди, Асамоа, Стураро (Лихтштайнер, 90+2), Бентанкур, Игуаин, Манджукич, Куадрадо (Бернардески, 82), Дибала (Пьянич, 75).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини (Бруну Гашпар, 51), Бадель, Бенасси (Жил Диаш, 61), Верету, Кьеза, Теро (Санчес, 68), Симеоне.Предупреждения: Барцальи, 23. Лаурини, 37. Бадель, 50. Астори, 64.

Удаление: Бадель, 67.

Судья: Довери.

20 сентября. Турин. Стадион "Альянц".

"Аталанта" - "Кротоне" - 5:1 (3:0)

Голы: Петанья, 5 (1:0). Кальдара, 25 (2:0). Иличич, 38 (3:0). Гомес, 63 (4:0). Тумминелло, 70 (4:1). Гомес, 74 - с пенальти (5:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Бастони, 76), Хатебур, Толой, Кальдара, Гозенс, Иличич, Кристанте, Фройлер, Гомес (Орсолини, 75), Петанья (Видо, 71).

"Кротоне": Кордац, Кабрера (Будимир, 71), Павлович, Сампиризи, Айети, Чеккерини, Иско, Роден, Барберис (Крагль, 58), Тонев (Стоян, 9), Тумминелло.

Предупреждение: Айети, 45+1.

Судья: Пиччинини.

20 сентября. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д'Италия".

"Верона" - "Сампдория" - 0:0

"Верона": Николас, Эрто, Караччоло, Сукулини, Ромулу, Фоссати (Бюхель, 87), Бесса, Валоти (Дзакканьи, 80), Паццини (Кин, 76), Верде, Беарцотти.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Реджини, Берешински, Мурру, Альварес (Рамирес, 52), Прат, Линетти (Верре, 90), Торрейра, Квальярелла (Сапата, 52), Капрари.

Предупреждения: Капрари, 20. Сукулини, 32. Валоти, 75. Кин, 90+5.

Судья: Манганьелло.

20 сентября. Верона. Стадион "Марк Антонио Бентегоди".