"Милан" обыграл "Сампдорию" в 1/8 финала Кубка Италии, благодаря дублю Кутроне

"Милан" одолел в дополнительное время "Сампдорию" со счетом 2:0.

В основное время зрители на "Луиджи Феррари" не увидели голов, а в двух дополнительных таймах дублем отметился форвард красно-черных Патрик Кутроне. Таким образом, "Милан" вышел в четвертьфинал Кубка Италии.

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Кубок Италии

1/8 финала

Сампдория" - "Милан" - 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кутроне, 102 (0:1). Кутроне, 108 (0:2).

"Сампдория": Рафаэл, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Рамирес (Сапонара, 77), Прат, Линетти (Янкто, 21), Квальярелла (Ковнацки, 95), Капрари (Дефрель, 90+4).

"Милан": Рейна, Сапата, Абате (Конти, 99), Родригес, Романьоли, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Борини, 85), Игуаин (Лаксальт, 112), Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Кутроне, 90).

Предупреждения: Рамирес, 24. Родригес, 32. Кессье, 57. Прат, 68.

Судья: Паскуа.

12 января. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.