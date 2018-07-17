"Милан" интересуется Игуаином и Моратой

"Милан" ведет переговоры о трансфере форварда "Челси" Альваро Мораты, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Italia, представители "Милана" сейчас находятся в Лондоне и ведут переговоры с "Челси". При этом также рассматривается вариант с форвардом "Ювентуса" Гонсало Игуаином. С его представителями также ведутся переговоры. В частности, обсуждает возможность перехода брат аргентинца Николас.

По имеющимся данным, форвард "Ювентуса" согласен на переход. Сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро. Ранее состав "Юве" пополнил экс-форвард "Реала" Криштиану Роналду.