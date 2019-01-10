Мауро Икарди: "Жена всегда будет моим агентом"

Форвард "Интера" Мауро Икарди заявил, что его супруга Ванда Нара всегда будет представлять его интересы.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что "Интер" попросил игрока сменить агента. Было указано, что Нара требует от клуба зарплату в девять миллионов евро, тогда как "Интер" предлагает семь миллионов. Нара заявила, что они далеки от соглашения с клубом.

Также издание написало, что у нее были сложности с тем, чтобы сбалансировать ее семейную жизнь с ролью агента. Кроме того, утверждается, что ее "рискованные" видео в соцсетях взбудоражили клуб.

Икарди в своем Твиттере высмеял это: "Откуда взялись эти фразы? Как это возможно, что La Gazzetta dello Sport публикует такую чушь?" Затем аргентинец написал в соцсети: "Хотел бы подчеркнуть, что я очень доволен работой, которую мы проделали. Поэтому Ванда будет представлять мои интересы до окончания карьеры".

Все о чемпионате Италии – здесь