Мауро Икарди: "Интер" слишком глубоко уходит в оборону, забив первым"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после матча 14-го тура чемпионата Италии с "Фиорентиной" (4:2) выразил удовлетворение победой. Аргентинский форвард стал автором дубля в этой встрече.

– У нас было огромное желание победить, – приводит Tmw слова Икарди. – Мы не боимся побеждать, но нам нужно учиться вести игру, уметь сохранять нужный нам результат. Когда мы забиваем первыми, то слишком глубоко уходим в оборону. Впереди нас ждет поединок с "Наполи". Я же стараюсь принести максимальную пользу команду и всегда готов забить гол.