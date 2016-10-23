Маурицио Сарри: "Габбьядини нужно сосредоточиться, а я дам ему шанс"

Главный тренер "Наполи" Мауриццио Сари после выездной победы в матче 9-го тура чемпионата Италии над "Кротоне" (2:1) подчеркнул, что команда рада прервать серию из трех поражений подряд. Специалист также отметил слаженные действия команды после того, как с поля на 31-й минуте был удален Маноло Габбьядини.

– В последнее время "Наполи" допустил несколько ошибок подряд в трех матчах серии А, – приводит Football Italia слова Сарри. – Сегодня в первой половине встречи также случился неприятный эпизод – с поля был удален Маноло Габбьядини, и мы вынуждены были доигрывать матч в меньшинстве. Однако, команда с честью выдержала это испытание и пропустило лишь в самой концовке встречи. Благодарю ребят за слаженные действия и проявленную стойкость.

Мне очень жаль, что Маноло теперь пропустит следующий матч против "Эмполи". Он очень спокойный футболист, я бы даже сказал, тихий, но при том самодостаточный. Ему необходимо сосредоточиться только на игре и не слушать сторонние мнения. Я верю в него, Габбьядини обязательно представится шанс вернуться на поле и доказать свою состоятельность.