Маттиа Перин: "Хочется попробовать себя в Лиге чемпионов"

Вратарь "Дженоа" Маттиа Перин признался, что может уйти из генуэзского клуба этим летом. По словам итальянца, он хотел бы попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

– Не буду скрывать, в 25 лет хочется попробовать себя в Лиге чемпионов, – приводит Football Italia слова Перина. – Больше всего мне хочется понять, заслужил ли я право играть в турнирах такого уровня. Если у меня будет возможность проверить это, я серьезно подумаю над предложением. Я могу уйти, но могу и остаться.

Перин играет за "Дженоа" с 2010 года. В текущем сезоне он сыграл в 35 матчах и пропустил 35 голов, в 11 встречах вратарь оставил ворота в неприкосновенности. В чемпионате Италии "Дженоа" занимает 11 строчку, в кубке Италии генуэзцы вылетели на стадии 1/8 финала.