Матч "Лацио" - "Милан" перенесен на один час

Игра 3-го тура чемпионата Италии "Лацио" – "Милан" все-таки состоится сегодня. Согласно Milan News, клубы и официальные представители лиги пришли к мнению, что погодные условия в Риме позволяют командам провести встречу. Старт игры перенесен на один час: матч начнется в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что игра перенесена на неопределенный срок в связи с погодными условиями в столице страны. Сильные дожди и ветер вызвали затруднения по всему Риму. Высокая степень осадков привела к отключению электроэнергии и приостановку обслуживания метро. Организаторы игры не могли гарантировать общественную безопасность.

По этой же причине ранее был перенесен матч "Сампдория" – "Рома".