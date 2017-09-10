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13:16 | Футбол — Италия

Матч "Лацио" - "Милан" перенесен из-за погодных условий


Игра 3-го тура чемпионата Италии "Лацио""Милан" перенесена на неопределенный срок, информирует пресс-служба лиги. Соответствующее решение было принято в связи с погодными условиями в столице страны.

Сильные дожди и ветер вызвали затруднения по всему Риму. Высокая степень осадков привела к отключению электроэнергии и приостановку обслуживания метро. Организаторы игры не могли гарантировать общественную безопасность, поэтому было принято решение сегодняшний матч перенести на другой день.

По этой же причине ранее был перенесен матч "Сампдория""Рома".

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