Массимо Моратти: "Возможно, видеоповторы помогли бы "Интеру" в 1998 году"

Экс-президент "Интера" Массимо Моратти признался, что до сих пор не понимает систему видеопомощи арбитрам (VAR), которая с этого сезона применяется в серии А. Тем не менее, он считает, что VAR помогла бы его команде в 1998 году, когда в решающем матче сезона, по мнению Моратти, на Роналдо должен был быть назначен пенальти.

- VAR? Мне все еще нужно все это понять, - цитирует Football Italia Моратти. - Может быть, это отвлекает болельщиков и лишает их эмоций, но, может быть, во время матча "Ювентус" - "Интер" в 1998 году, это помогло бы, но все было так, как было.