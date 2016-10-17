Массимо Моратти: "Ситуация с Икарди? Это великий хаос, в котором я не хочу участвовать"

Почетный президент "Интера" Массимо Моратти отказался обсуждать конфликт нападающего миланского клуба Мауро Икарди с фанатами. 23-летний аргентинец подвергся травле со стороны болельщиков черно-синих за фрагмент в автобиографии, который многие сочли ложью с целью очернить "ультрас". В игре против "Кальяри" (1:2) болельщики вывесили оскорбительный баннер в адрес игрока. После матча группа фанатов атаковала его машину.

- Ситуация с Икарди? Это великий хаос, в котором я не хочу участвовать, - цитирует Corriere dello Sport Моратти.