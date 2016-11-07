Массимо Моратти: "Пиоли главный тренер "Интера"? Это мудрый выбор"

Бывший президент "Интера" Массимо Моратти одобрил назначение Стефано Пиоли на пост главного тренера команды. При этом он подчеркнул, что в процессе выбора нового наставника китайские владельцы с ним не консультировались. Отметим, что о назначении Пиоли, ранее работавшего в "Лацио", еще не было объявлено официально.

– Выбор тренеров? Пожалуй, я бы по-другому подошел к этому вопросу, но новые владельцы работают по-другому. Просто по-другому, и речь здесь не о том, правы они или нет, – цитирует Gazzetta dello Sport Моратти. – Процесс был прозрачным, а их выбор – мудрым. Всегда сложно найти нового тренера для находящейся в кризисе команды. У тебя почти нет времени, и иногда можно допустить ошибку.

Нет, в процессе выбора со мной не консультировались. Suning недостаточно глубоко вникает в дела "Интера"? Мы всегда просили их об обратном, но надо понимать, что они живут очень далеко. Они стараются, как старался и Тохир. Нужна ли клубу твердая рука? Главное, что мы видим, что китайские владельцы действительно выполняют свои обязательства.