Массимо Моратти: "Первые выводы по работе де Бура будем делать через месяц"

Почетный президент "Интера" Массимо Моратти недоволен критикой в адрес главного тренера команды Франка де Бура. Судить о работе голландского специалиста можно будет не раньше, чем через месяц.

- Не только в Италии, но и за рубежом вышли в свет критические статьи в адрес "Интера", которые откровенно преувеличены, - цитирует FcInterNews.it Моратти. - Однако специалист пришел в команду за 20 дней до закрытия трансферного окна. Если быть честными, то нужно подождать минимум еще месяц, прежде чем судить о его работе.