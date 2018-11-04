Массимилиано Аллегри: "Ювентус" должен лучше защищаться, работать как единое целое"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после победы в матче 11-го тура серии А над "Кальяри" (3:1) заявил, что его команде нужно лучше играть в защите. Он также добавил, что туринский клуб слишком много пропускает.

- Мы должны лучше защищаться, так как мы пропускаем слишком много мячей, - приводит Football Italia слова Аллегри. - Мы должны работать как единое целое, чтобы предотвратить ситуации, когда команда рискует пропустить на 85-й минуте. Даже после первого гола мы не прибавили ни секунды и вышли из игры. Этого просто недостаточно. Мы не можем предположить, что потом забьем два-три мяча.

Туринцы набрали 31 очко и лидируют в турнирной таблице серии А. Этот показатель для "Юве" - лучший в истории. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2005/06, когда туринцы набрали 30 очков в 11 играх.

"Зебры" опережают ближайших преследователей - "Интер" и "Наполи" - на 6 очков.

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