13:48 | Футбол — Италия

Массимилиано Аллегри: "Возможно, Манчини правильный выбор для сборной Италии"


Главный тренер "Ювентуса"  Массимилиано Аллегри не думает, что Роберто Манчини решит все проблемы сборной Италии. Ранее стало известно, что Манчини покинет "Зенит", чтобы возглавить итальянскую сборную.

– Манчини многое выиграл в Италии и за рубежом, поэтому он может быть правильным выбором для сборной, – цитирует Sky Italia Аллегри. – Проблема в том, что люди думают, будто главный тренер должен решить все проблемы сборной. Но есть вещи, которые должны решать другие, а не главный тренер. Необходимо принять определенные решения, направленные на будущее итальянского футбола в целом. Это решается не за один день и даже не за год. Проблема не конкретно в сборной, а в поиске решений, которые помогут итальянскому футболу вернуть свои позиции. Мы должны заставить детей снова влюбиться в этот вид спорта. В последнее время в Италии стало много детей, которые вообще не занимаются никаким спортом.

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