Массимилиано Аллегри: "Ничья с "Аталантой" заставляет задуматься перед игрой с "Монако"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча 34-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (2:2) подчеркнул, что команда должна сделать выводы. На следующей неделе туринцы встретятся с "Монако" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

– Ничья отражает ход встречи, – приводит Tmw слова Аллегри. – В первом тайме "Аталанта" переигрывала нас тактически. После перерыва мы исправили ситуацию, но пропустили гол в самой концовке. Этот результат должен заставить нас задуматься. В среду мы встретимся с "Монако", который похож на "Аталанту".