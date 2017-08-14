Массимилиано Аллегри: "Лацио" заслуженно победил, "Ювентусу" надо спуститься с небес на землю"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после матча за Суперкубок Италии против "Лацио" (2:3) отметил, что игра его команды была бездарной. По его словам, одной из причин стала поздний старт предсезонной подготовки.

- Мы пропустили глупый гол, - цитирует Rai Аллегри. – "Лацио" заслужил победу, они играли лучше. Мы стали играть в свою силу только в последние полчаса. Нам стоит задуматься, спуститься с небес на землю. Этот сезон будет сложным для нас, нам надо это понимать.

"Лацио" играл острее, быстрее принимал решения. Нам надо было забить, чтобы сыграть дополнительное время. Считаю, что римляне победили по делу.

"Ювентус" начал предсезонные сборы позже, поэтому наши игроки не набрали оптимальных кондиций. Знал, что проблемы могут возникнуть, но надеялся на то, что в первом тайме мы сыграем лучше. "Юве" сыграл бездарно.