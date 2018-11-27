Маска гладиатора для Дибалы. Фото

Нападающий "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала получил в подарок от дизайнера Ванга Чжицзюна маску гладиатора. 25-летний аргентинец празднует голы необычным образом: он раздвигает большой и указательный пальцы и прикладывает их к глазам, изображая римского бойца.

В текущем сезоне Дибала провел 14 матчей за "Ювентус" и забил 6 голов.

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