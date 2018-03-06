Марио Балотелли: "Дани Алвес мог бы и не говорить гадости о смерти Астори"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли обрушился с критикой на защитника "ПСЖ" Дани Алвеса, цинично высказавшегося о смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори. После скоропостижной смерти 31-летнего футболста Алвес выразил соболезнования его близким, после чего сказал: "Тысячи детей гибнут каждый день и это остается без внимания. Дети тоже важны. Мы все рано или поздно умрем".

- То, что он сказал, не было неправильным, но он мог бы оставить это при себе на тот момент, - цитирует Football Italia Балотелли. - Он мог бы просто выразить соболезнования, а не говорить гадости. Такие вещи не говорят, когда кто-то умирает.

Астори, между прочим, был хорошим и вежливым парнем. Я знаю это, потому что играл с ним за сборную. Жаль, что я не могу приехать на похороны. Эта трагедия произошла несмотря на регулярные проверки игроков. Страшно думать об этом. Он лежал в постели, и, казалось, все в порядке.