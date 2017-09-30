Марек Хамшик: "Сейчас "Наполи" – моя жизнь"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик признался, что еще никогда в карьере не встречал такого командного духа. Хавбек отметил, что не сохалеет о решении оказаться от творческого перерыва.

– Сейчас "Наполи" – моя жизнь, – цитирует Iто Mattinо словацкого полузащитника. – Я еще никогда не чувствовал, что нужно что-то изменить. Я никогда не жалел, что не перешел в "Ювентус" или "Милан". В противном случае я бы не остался в "Наполи".

Напоним, Гамшик выступает за неаполитанцев с 2007 года. За это время он провел во всех клубных турнирах 456 матчей, забив 113 мячей.