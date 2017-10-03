Марек Хамшик: "Хочу побить рекорд Марадоны по голам"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик ставит перед собой цель побить рекорд Диего Марадоны по количеству голов за неаполитанский клуб. В матче 7-го тура чемпионата Италии против "Кальяри" (3:0) словак забил 115-й гол, догнав по этому показателю аргентинца.

- Я действительно хочу побить рекорд Диего, - цитирует Daily Mail Хамшика. - Но я думаю о результатах команды, это важнее. То, что "Наполи" одержал 7 побед в 7 матчах – невероятно. Сезон будет идти еще долго, но у нас есть уверенность в себе. Это самая сильная команда, в которой я когда-либо играл.