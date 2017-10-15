Марек Хамшик: "Это только начало. Впереди "Манчестер Сити"

Полузащитник "Наполи" Марек Хамшик после победы над "Ромой" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата Италии отметил, что команда должна переключиться на матч Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

- Это был трудный матч. Нам противостоял сильный соперник, - цитирует Хамшика официальный сайт "Наполи". - Мы снова показали отличную форму, были сконцентрированы до самого конца и победили. Выиграть на "Олимпико" во второй раз за месяц просто невероятно.

Мы смотрим только на наше место в таблице и рады отдавать все силы на поле. Это только начало, впереди еще долгий сезон. Сейчас надо переключиться на Лигу чемпионов. Во вторник - игра с "Манчестер Сити". Это одна из лучших команд в Европе.