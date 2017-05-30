Манчини получил премию от Союза спортивной прессы

Итальянский тренер Роберто Манчини получил премию Ussiroma 2017. Он поблагодарил Союз спортивной прессы за это признание.

"Сегодня на Премии #USSIROMA 2017, благодарю Союз спортивной прессы за это признание", – написал Манчини в своем Инстаграме.

Манчини является главным претендентом на пост наставника "Зенита".

Известно, что итальянец уже провел переговоры и накануне встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о подписании контракта с Манчини по схеме "2+1". Ранее с поста главного тренера невского клуба был уволен Мирча Луческу.

Манчини в "Зените". Что известно на данный момент