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Манчини получил премию от Союза спортивной прессы

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Итальянский тренер Роберто Манчини получил премию Ussiroma 2017. Он поблагодарил Союз спортивной прессы за это признание.

"Сегодня на Премии #USSIROMA 2017, благодарю Союз спортивной прессы за это признание", – написал Манчини в своем Инстаграме.

Манчини является главным претендентом на пост наставника "Зенита".

Известно, что итальянец уже провел переговоры и накануне встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

По информации "СЭ", в ближайшее время сине-бело-голубые объявят о подписании контракта с Манчини по схеме "2+1". Ранее с поста главного тренера невского клуба был уволен Мирча Луческу.

Манчини в "Зените". Что известно на данный момент

 

Oggi al Premio #USSIROMA 2017, grazie all'Unione Stampa Sportiva per questo riconoscimento!

Публикация от Roberto Mancini (@mrmancini10) Май 30 2017 в 12:00 PDT

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хряк

А он оказывается заслуженный артист Италии )))

23:15