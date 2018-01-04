Маццарри назначен на должность главного тренера "Торино"

Вальтер Маццарри возглавил "Торино", сообщает клубная пресс-служба. Условия сделки и срок контракта с новым главным тренером не уточняются.

На этой должности 56-летний специалист сменил Синишу Михайловича, который был уволен руководством "быков" 4 января после поражения в 1/4 финала Кубка Италии от "Ювентуса" (0:2). Серб возглавил клуб летом 2016 года после увольнения из "Милана". В последних 17 матчах "Торино" одержал всего 3 победы и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, что последним местом работы Маццари, руководившего в разное время "Наполи", "Сампдорией" и "Интером", был "Уотфорд".