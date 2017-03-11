Лучано Спаллетти: "Ювентус"? Если "Рома" будет побеждать - я останусь"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти опроверг информацию о том, что он может продолжить карьеру в "Ювентусе". Как сообщало Corriere della Sera, экс-наставник "Зенита" уже имеет устную договоренность с руководителями туринского клуба, которые ищут замену на случай ухода Массимилиано Аллегри. Интерес к последнему проявляют "ПСЖ" и "Арсенал".

– Я ни с кем не заключал устных или каких-либо других договоренностей, – цитирует Football Italia Спаллетти. – Если вы спросите меня о действующем контракте... Мне нечего скрывать, мы общались с руководством "Ромы". Если мы будем побеждать – я останусь, если нет – уйду.