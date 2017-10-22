Лучано Спаллетти: "Такое ощущение, что "Интер" играл с инопланетянами"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после матча чемпионата Италии против "Наполи" (0:0) остался доволен игрой своей командой. При этом специалист отметил действия неаполитанцев.

- Мои игроки заслуживают комплиментов, - цитирует Football Italia Спалетти. - Сегодня мы провели отличную игру, но можно было сыграть и лучше. У неаполитанцев отличная команда. Иногда было ощущение, что мы играем с инопланетянами.

У "Наполи" превосходный контроль мяча, пас в одно касание, все на самом высоком уровне. Они двигали мяч с сумасшедшей скоростью. Я не могу требовать от своих игроков чего-то большего. Но мы работаем над собой и пытаемся улучшить свою игру.

"Наполи" смертен. Доказано Спаллетти