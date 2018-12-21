Лучано Спаллетти: "Слухи о продлении контракта с Икарди не доставляют нам никаких проблем"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал слухи о продлении срока действующего соглашения с форвардом команды Мауро Икарди.

- Кроме Икарди в "Интере" мало кто забивает? Он играл немного больше остальных, и должен завершать наши атакующие усилия, - приводит слова Спаллетти Football Italia. - Я согласен, что другие игроки должны чаще забивать, и тогда мы поднимемся выше в турнирной таблице. Что касается слухов о продлении контракта с Мауро, то они не доставляют нам никаких проблем. Все мы сосредоточены на нашей работе и стараемся выполнять ее хорошо. Новости не влияют на то, что мы делаем на поле. С Наинголланом все хорошо. Я вижу прогресс у "Интера". Но, вместе с ним, прогрессирует и вся Серия А, так что, это создает нам проблемы.

После 16 матчей "Интер" занимает третье место в итальянском чемпионате с 32 очками в активе. Черно-синие отстают на 14 баллов от идущего первым "Ювентуса" и на 6 - от "Наполи". Следующую игру "Интер" проведет в субботу, 22 декабря, в гостях против "Кьево". Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.