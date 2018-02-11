Лучано Спаллетти: "Из-за результатов в начале сезона ожидания от "Интера" были неоправданно взвинчены"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти после победы над "Болоньей" в матче 24-го тура чемпионата Италии (2:1) отметил, что игра не была простой, несмотря на два удаления у соперника. Тем не менее, он доволен своей командой.

- Преодоление подобных ситуаций непросто, - цитирует Mediaset Premium Спаллетти. - Мы начали очень сильной этот сезоне с невероятными результатами, поэтому ожидания были неоправданно взвинчены. Сегодня мы отлично справились с задачей, взяли на себя инициативу. Однако была допущена ошибка, которая привела к голу, и призраки прошлых игр снова приблизились к нам. "Интер" хорошо сыграл во второй половине, но не достаточно был активен в большинстве, игроки были слишком робкими с мячом. Учитывая ситуацию, мы были хороши.