Лучано Спаллетти: "Интер" сожалеет об инциденте с расистскими выкриками в адрес Кулибали"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что его клуб сожалеет об инциденте, произошедшем в матче 18-го тура чемпионата Италии против "Наполи" (1:0). Во время игры болельщики "нерадзурри" оскорбляли защитника неаполитанцев Калиду Кулибали на расовой почве.

- Остановка матча? Да, это могло бы быть одним из решений, - приводит слова Спаллетти Football Italia. - Однако нужно делать и что-то другое, ведь число подобных инцидентов велико. Мы сожалеем о том, что случилось с Кулибали и поддерживаем его в данной ситуации. Нельзя оскорблять ни игроков, ни тренера соперников во время матчей. Мы очень разочарованы, что болельщики не смогут поддержать нас на домашнем стадионе в течение двух игр, однако принимает такое решение. Люди должны приходить на стадион, чтобы праздновать, а также делиться друг с другом эмоциями.

"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков после 18 туров.

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